Vidéo: Voici l’Imam qui a abusé des filles de 4 ans à Keur Massar

Elles sont quatre victimes. Elles ont quatre ans. Elles ont toutes été violées par leur maître coranique, l’adjoint de l’Imam de la Mosquée de l’unité 14 des Parcelles Assainies de Keur Massar.

La plupart des mères de victimes ont refusé de s’adresser à la presse par peur d’afficher leurs filles. Une seule d’entre elles a accepté de parler, mais à condition que son visage soit flouté et sous le couvert de l’anonymat. Elle a ainsi raconté le calvaire de sa petite de 4 ans, de sa douleur en tant que mère et les circonstances de la découverte du viol atroce de sa fille perpétré par celui qui était considéré dans le quartier comme un érudit et qui a pris la fuite depuis que cette affaire s’est ébruitée.