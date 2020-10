Vidéo: Wally Seck révèle la date de reprise de ses soirées

Wally Seck est un chanteur sénégalais, né le 27 Avril 1985 à Dakar ( Sénégal ). Il est le lead-vocal du groupe Raam Daan et patron du groupe Faramareen Music Productions. Avant sa carrière de chanteur, le jeune Wally Seck rêvait d’une carrière de footballeur professionnel. Cependant, étant le fils d’un artiste de renom qu’est Thione Seck, il a abandonné cette aspiration pour se concentrer sur sa carrière musicale. Son premier projet musical intitulé Bo – Dioudo est sorti en 2007 et l’a inscrit au panthéon de la musique sénégalaise et de ce genre musical qu’est le Mbalaax.

Issu d’une famille de griot, Wally Seck a grandi dans la capitale sénégalaise. Dans sa jeunesse, il s’est trouvé une passion pour le football et rêvait d’une carrière professionnelle dans ce domaine. Il a même joué dans la primevera.

Cependant, sa carrière peinant à décoller, il retourna au Sénégal pour se concentrer dans sa carrière musicale. Il commence sa carrière avec le single Bo – Dioudo en 2007 qui fût un succès au Sénégal et dans la diaspora. Il est marié à Sokhna Aïdara et a trois enfants:

Ndella Wally Seck

Seydina Mouhamed Seck

Momy Fatim Seck.

Après le succès de son premier single Bo – Dioudo, Wally revient en force avec l’album Voglio en 2009 composée de 7 titres. En 2011, il est nominé dans le top 5 des artistes lors du Sunu Music Awards [archive]. Un an après, il sort son deuxième album intitulé Louné et commence à assurer les soirées au Penc-Mi , un célèbre night club de la capitale appartenant à son père.

En 2014, il remplit le Zénith de Paris et reçoit le titre d’Homme de l’Année décerné par l’OMART (Observatoire de la Musique et des Arts). Son troisième album intitulé Xél sort en 2015. C’est alors que débute sa tournée internationale avec des grandes affiches telles que Paris Bercy en Juin 2016. En 2018, il sort son quatrième album intitulé Symphonie.