Entre Bijou Ngoné et Ngaaka Blindé, c’est plus qu’une affaire d’amitié. Les deux célébrités très proches et très complices. Invité dans l’émission “Yaay Chef”, le rappeur souffre dans la cuisine. Sa petite “maman” va en profiter pour se moquer de lui en le filmant. “Ngaaka roff bi diap nala, deumb bi diap nala domou ndeye…”, balance-t-elle.