Vidéo – Yarakh: Invasion des cafards dans la localité

Le cafard lui-même, insecte inséré dans l’environnement urbain, est une image qui permet d’évoquer un monde. Plus d’une centaine d’enquêtes concernant les représentations et pratiques vis-à-vis des cafards (ou blattes de son nom scientifique) ont été réalisées par une équipe de sciences sociales auprès de citadins d’immeubles d’habitat collectif ou de maisons individuelles dans des grandes villes françaises (Paris, Lyon, Rennes). Ce travail original dans sa forme et son fond montre à quel point l’environnement vécu ressort d’un rapport esthétique aux lieux (et à l’animal qui s’y trouve).

