À Yarakh, c’est l’émoi et la consternation après le meurtre de Daouda Diouf, poignardé dans la nuit du vendredi par des malfrats. Sa grand-mère a manifesté toute sa peine et son chagrin face à cet acte barbarie qui a emporté son petit-fils. Non sans fustiger l’insécurité qui prévaut dans ce milieu, Ndoumbé Sèye prie pour que cette barbarie, une première dans leur localité soit synonyme de sursaut national afin les populations ne revivent plus ce genre de scène.

