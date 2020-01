Yatma Thiam travaille depuis des années avec Viviane Chidid. Un prétexte pour Senego de questionner le percussionniste de la Reine du Djolof Band sur les derniers singles provocateurs de la chanteuse.

Singles

Fils de Assane Thiam, Yatma collabore avec Viviane. Croisé à la soirée de Adiouza au Grand Théâtre, le percussionniste du Djolof Band décortique les deux derniers singles polémiques de la reine.

Viviane

« C’est vrai qu’il y a beaucoup de bruits autour de ces deux singles mais, Viviane a juste chanté sans arrière-pensée. Et, il faut avouer que « Do Dara » et « Dérangé » sont des chansons très prisées des Sénégalais… », dit-il avant de revenir sur sa carrière.