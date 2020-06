Avant le combat royal du 27 juillet 2019 reporté par Modou Lô devant Eumeu Sène, Yawou Dial avait promis que ce combat serait une combine. Une révélation qui avait surpris plus d’un. Et pour donnez les raisons qui l’ont poussé à soulever ce propos, il nous accordé un entretien pour mieux détailler et clarifier cette idée.

Lutte TV

L’article Vidéo – Yawou s’explique : “pourquoi j’avais dit que combat Modou Lô vs Eumeu Sène combine leu…” est apparu en premier sur Snap221.info.