Le cauchemar continue au quartier Hlm las Palmas.La mystérieuse créature qui terrorise le sommeil de la population parvient à résister à tous services,policiers,sapeurs,services d’hygiènes etc…Quand bien même certains certains rejettent la thèse d’un dragon ou « yéw » présent dans les lieux d’autres la confortent.Une semaine mouvementée et la population est toujours inquiète et bouleversée.Sanslimitesn.com qui suit de près cette affaire a déployé une équipe pour aller à la rencontre de Khady Mbaye,dompteuse de serpents afin d’en savoir plus sur la créature.Un interview d’une quinzaine de minutes avec des révélations fracassantes.