Au Cices, la majeure partie du public de You était célibataire. Un prétexte pour le lead vocal du Super étoile et son acolyte Mbaye Dièye Faye de chambrer damoiselles et damoiseaux.

« Je prie pour toutes les jeunes filles qui sont là. Je vous suggère de faire comme les mariées pour trouver un époux mais, je ne vous demande pas de dépasser les bornes », lâche-t-il, avant que Mbaye Dièye Faye demande aux hommes d’épouser plusieurs femmes pour diminuer le taux de célibat dans la gent féminine. Comme quoi après Nay, son morceau contre l’avarice masculine, You se fait de plus en plus « tendanceur » sociétal.

