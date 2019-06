Vidéo: Youssou Ndour : “Habib Faye était l’architecte de ma musique”

Youssou Ndour était l’invité de Tv5 monde pour décortiquer son dernier album “History”. Il en a profité pour rendre hommage à Habib Faye, décédé le 25 avril 2018. “Habib Faye était l’architecte de ma musique. J’ai écrit et arrangé avec lui des choses que je ne pourrais pas faire avec un autre. On a vécu plus de 25 ans. On a même habité ensemble. C’est un grand monsieur de la musique sénégalaise, un bassiste et surtout un ami. J’ai pensé à lui toute cette année, depuis le jour de sa disparition”, dit-il.

