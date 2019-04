Vidéo – Youssou Ndour : « Homme libre, je pense que mon expérience et mon parcours peuvent servir mon pays »

Sur les plateaux de la chaîne française France 24, Youssou Ndour a décortiqué son nouvel album, History. Il est aussi revenu sur son engagement politique.

« En 2011, il y a eu cette tentative de changer la Constitution qui nous a tous parlé et on s’est engagé. Après, ça a continué et Macky Sall est devenu président de la République. Moi, je suis un homme libre, quelqu’un qui a fait son parcours qui a réussi certaines choses et qui pense que son expérience et son parcours peuvent servir son pays », a confié l’artiste international.