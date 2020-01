L’artiste chanteur Yves Niang est de retour après une belle pause sur scène. Il vient de sortir un nouveau clip intitulé « feulalé » un produit qui apparemment est très apprécié par le public sénégalais. Ainsi dans le cadre d’un entretien à Dakaractu, il a eu à présenter son nouvel album. Un produit qui, à la différence de ce qu’il avait l’habitude de présenter à son public, apporte une touche nouvelle par des duos avec des artistes nigériens, et des airs mandingues entre autres. Yves Niang prépare un évènement au Théâtre National Daniel Sorano. Il a choisi comme parrain et marraine, respectivement Waly Seck et Daba Sèye. Deux êtres qui lui sont chers et avec qui il partage des affinités qui transcendent la scène musicale. Par ailleurs, le jeune chanteur avoue ne plus se limiter à son art, il est aussi un business man qui touche à plusieurs domaines…