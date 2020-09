(Vidéo) Ziguinchor : Voici Safiétou, l’unique fille qui a décroché le Bac S2 avec la mention très bien

Elle se nomme Safiétou Yagame Bodian, orpheline de père. Âgée de 19 ans, elle est l’unique fille ayant décroché le Bac S2 cette année avec la mention très bien à Ziguinchor. Elle est sortie du lycée El hadji Omar Lamine BADJI de Djibock.

“Mon secret”

Comme secret de sa réussite, Safietou déclare qu’il n’y a rien de particulier, mis à part le travail. “A la descente, je me reposais 30 mn, ensuite je faisais mes exercices et révisais mes cours. Je faisais aussi un groupe de travail avec mes camarades les mercredis soirs et samedis soirs. Le dimanche aussi, j’étais à l’école. Je restais rarement à la maison”, a-t-elle confié.

Devenir médecin

L’heureuse candidate a aussi la grande chance d’être la fille d’un biologiste et d’une professeure de SVT. Sa maman, fière d’elle, lance un appel aux autorités pour aider Safietou, qui rêve de devenir médecin pour servir le Sénégal.

