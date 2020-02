(Vidéo)Après sa grosse bourde contre les militaires, Diazaka fait un virage à 180°

Interpellé sur l’insécurité au Sénégal, Mame Goor Diazaka avait indexé les militaires. Ce qui n’a pas plu à ces derniers. Conscient de son erreur, l’artiste a fait une vidéo pour s’excuser.

Sidéré par la recrudescence de la violence au Sénégal, Diazaka a commis une grosse bourde en lançant des piques aux militaires: « Ils doivent descendre sur le terrain et aider les gendarmes et policiers pour plus de sécurité. Le riz qu’ils mangent, vient des Sénégalais alors ils doivent veiller à notre sécurité » .

Des propos qu’il a vite rectifiés avant même que les militaires réagissent. « Je m’excuse si j’ai offensé les militaires. Les gens ont juste coupé ce qui les intéresse », dit-il sur cette vidéo parvenue à Senego ».