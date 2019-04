(VIDEOS+30Photos) DONS DE PÂQUES: Diène Marcel DIAGNE, PDG SEMER HOLDING en pleine communion avec la communauté chrétienne

Les personnes à succès les plus heureuses sont celles qui veulent faire et qui font la différence dans la vie des autres.

Mr. Diène Marcel DIAGNE, Président Directeur Général SEMER HOLDING SA (Développeur de l’emblématique projet immobilier Diamniadio Lake City et non moins Président d’honneur Association Manko Dieuf G. R. A. C. E. S a tenu à marquer une assistance pour la fête de pâques 2000 kits ( pâte d’arachide ,chocolat ,sucre) .

Dans les communes de (Djilasse, Loul Sessene, Tataguine, Thiès Noon, Mermoz-Sacré-Cœur, Baobab, Biscuiterie, de Grand Yoff).

Que votre célébration soit remplie de bon temps et de plaisir !

Que la joie se glisse dans vos cœurs dès les premiers instants de pâques et se perpétue tout au long de l’année.

Meilleurs Vœux de Pâques 2019