Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Abdou Karim SALL accompagné du Secrétaire Général, du Directeur des eaux et forêts, du Directeur des Aires Marines Communautaires Protégées et du Directeur de l’ANEV a effectué une visite de travail à Ziguinchor en présence des Préfets et des services régionaux dudit Ministère.

