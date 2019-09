L’arène sénégalaise broie du noir. Les jours passent et se ressemblent pour les lutteurs qui ne parviennent plus à descendre dans l’arène faute de combats.Pourtant, la lutte avec frappe est une des disciplines phares du sport sénégalais de par son ambiance, sa rentabilité pour ses acteurs et sa popularité. Elle traverse aujourd’hui, une grave crise et file tout droit vers la mort.

« Les promoteurs ne peuvent plus organiser des combats de lutte. Et il y a plus de 1200 lutteurs licenciés » a soutenu Tyson. Mieux encore, selon le leader de la génération Boul Falé, « la lutte comme le CNG ont été victime de leurs propres succès. Et que chaque produit à une durée de vie. »