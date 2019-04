Vidéo – Vie amoureuse : Amina Saleh dévoile l’identité de son petit ami et fait des révélations

Amina Saleh met fin à toutes les rumeurs et tourne certaines pages de son passé. Concentrée sur son business et ses activités qui lui prennent beaucoup de temps, elle a des réponses très spéciales pour ses détracteurs.

Dans une interview accordée à Limametti.com, la jeune fille aux belles courbes qui affolent ses followers sur internet, montre une autre facette d’elle. Sympa et drôle, elle répond à toutes les questions sans gêne et apporte des éclaircissements sur tous les sujets polémiques la concernant et qui ont fait le tour des réseaux sociaux.

Interrogée sur sa situation amoureuse, elle nous parle pour la première fois de son petit ami. Tamar est le nom de ce dernier. Ce « bébé » avec qui elle a fait quatre ans de relation, la comble de joie, d’amour et d’affection. Amina Saleh et Tamar, c’est un amour sans fin, un amour sans pareil. En tout cas, elle est vraiment motivée et déterminée à rester aux côtés de Tamar jusqu’à son dernier souffle.