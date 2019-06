Vie de famille : Pape Cheikh et Kya prennent une décision de taille

Le jour du baptême du fils des deux animateurs, on a assisté a un cocktails de belles tenues, décors et invités de marque. Mais le plus surprenant c’est la non apparition d’un seul cliché du bébé malgré les nombreux clichés partagés sur internet. Les nouveaux parents ont dès sa naissance décidé de le mettre à l’écart des radars.

A LIRE AUSSI : VIDEO. Kya Aïdara effectue son « Umra » à la Mecque

Même si Pape et Kya sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ne laissent aucun indice pouvant rendre publique le magnifique visage de leur bout de chou. Ce qui est sûr, c’est une très bonne décision que tout parent célèbre aimerait appliquer. Pour vivre heureux, vivons cachés; ça les parents de bébé Serigne Fallou l’ont compris.

Limametti.com souhaite longue vie au bébé et qu’il puisse être celui qui procure bonheur au couple Diallo.