L’émission Le village préféré des Français est de retour ce mercredi 1er juillet. Stéphane Bern va ainsi dévoiler sur France 3 quel village a remporté le titre . Pour l’occasion, 14 communes françaises se sont affrontées et ont été soumises au vote du public du 27 février au 19 mars 2020. Voici les villages qui vont s’affronter :

Montpeyroux dans le Puy-de-Dôme représente la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le village perché sur une colline se démarque par son allure de cité médiévale.

Le village de Chablis situé dans l’Yonne plait pour ses églises, ses lavoirs et ses châteaux en pierre blanche. La commune est également entourée de vignes.

La Bretagne est représentée par Pont-Aven. Ce village, surnommé “la cité des peintres”, est célèbre pour ses 14 moulins toujours en activité.

En Centre-Val de Loire, le village de Trôo dans le Loir-et-Cher est assez atypique. La commune ne possède aucune rues ni de centre, mais une succession d’habitations troglodytes, de terrasses et d’escaliers en pierre.

Du côté de la Corse, Cargèse niché à plus de 100m d’altitude au milieu des montagnes est dominé par deux églises et leurs clochers.

Dans le Bas-Rhin, Hunspach se distingue par son architecture des villages alsaciens. Les touristes peuvent ainsi découvrir des dizaines de maisons à colombages.

Pierrefonds dans les Hauts-de-France est essentiellement connu pour son château imposant entièrement restauré au XIXe siècle par Viollet-le-Duc.

14 villages candidats pour un seul titre

En île-de-France, c’est le village de Montfort-l’Amaury dans les Yvelines qui a été choisi. La commune compte six monuments historiques classés ainsi que de nombreux jardins.

En Martinique, le village des Anses d’Arlette est identifié comme l’un des plus beaux sites de l’île.

En Normandie, Giverny dans l’Eure a notamment inspiré le célèbre peintre Claude Monet qui y a vécu pendant de nombreuses années.

Le village d’Aubeterre-sur-Dronne, en Charente, est construit sur une falaise et pavé de galets et représente la Nouvelle-Aquitaine.

Le village Saint-Bertrand-de-Comminges en Haute-Garonne possède notamment une ancienne cité romaine baptisée Lugdunum.

Dans la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, le village Ménerbes renferme de nombreuses demeures en pierre claire, datées du XVIe siècle.

Enfin, le village Batz-sur-Mer dans les Pays de la Loire est connu pour ses plages, marais salants, musées et autres moulins.

Rendez-vous mercredi 1er juillet à 21h05 sur @France3tv pour découvrir quel est le village que vous avez élu “Village Préféré des Français 2020”. pic.twitter.com/VTqiS3CeJA — Le Village Préféré (@villageprefere) June 29, 2020

Par Alexia Felix