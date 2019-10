Mouloud Achour se demandait pourquoi Aya Nakamura était encore incomprise par certains médias. Mouloud a ensuite parlé des erreurs que commettent fréquemment les journalistes en prononçant «Aya Nakamura». C’est le moment où le mari de Tina Kunakey et jeune papa a choisi d’intervenir : «Oui d’accord, bon elle n’a pas choisi un nom simple non plus…» Mais Aya Nakamura s’est exclamée : « Quoi ? ! »

L’acteur a tenté de se rattraper comme il pouvait : « Moi écoute, je t’écoute depuis le début, j’ai toujours galéré. C’est Nakamura mais je disais Kanamura tu vois ? Enfin bref, c’est japonais tu vois. Mais en tout cas l’important c’est la musique.» Malaise…

Ce n’est pas la première que l’on écorche son nom…

En novembre dernier, Nikos Aliagas animait les NRJ Music Awards en direct de Cannes… et faisait le buzz en écorchant le nom d’une des plus grosses vedettes de la soirée. Ce dernier avait en effet annoncé au public la prestation de «Yaka Nakamura», un moment gênant pour la chanteuse Aya Nakamura qui lui en avait beaucoup voulu. «On n’invite pas les gens quand on n’arrive pas à dire leur nom correctement !!», avait fini par lâcher l’interprète de Djadja sur son compte Twitter.

«Il aurait pu au moins m’appeler. On m’avait dit de lui passer un coup de fil après mon message sur Twitter, où je remettais un peu les choses au point, mais je pense que c’est plutôt à lui de faire un geste. Je suis cash. J’attends son appel…», expliquait-elle cinq mois après ce petit incident, dans un entretien accordé à Télé 7 Jours. Finalement, l’artiste et l’homme le plus cool du PAF ont fini par se retrouver sur TF1 et Aya n’a pas manqué de recadrer gentiment l’animateur et a accepté bien évidemment de se réconcilier avec lui.