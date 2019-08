“Je me réserve le droit de donner une suite à cette affaire qui est une atteinte à mon intimité, parce que les convocations sont réglementées sauf certaines exceptions au niveau des frontières et en cas de flagrance ou bien quand on fait l’objet d’une recherche.

Mais moi je ne suis pas une personne recherchée”, a-t-il confié à la 7tv, insistant avoir “bel et bien” reçu chez lui des agents de la Dic parmi lesquels il dit reconnaître un certain lieutenant Sagna. “Ils n’ont pas laissé de convocation à la maison, ils sont repartis comme ils sont venus”, a informé Clédor Sène qui dit toutefois ignorer, jusque-là, les motifs de cette descente.