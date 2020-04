ADVERTISEMENT

La lutte contre le covid 19 est l’objectif du président de la république et du ministre en charge des transports terrestres Oumar Youm .

C’est pourquoi des mesures ont été prises dès le début pour éviter la propogation du virus dans le secteur des transport .

Hier en conseil des ministres par ordonnance de telles mesures de restrictions ont ete renforcées.

Elles seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende allant d’un million à cinq millions sans possibilité de sursis et l’amende ne pourra être inférieur à un million de francs CFA.

Sur la base de telles mesures quiconque utilise un véhicule privé pour faire du transport public de passagers en violation de la réglementation en vigueur sera sévèrement sanctionné.

Des cas de transports irréguliers ont été notés à Louga -Touba.

Sur ce aussi la gendarmerie les a arrêtés et remis à la justice .

Le ministre Oumar Youm a été très claire dès le début pour éviter le pire .

Par Abdoukhadre

assirou.sn

L’article Violations des interdictions :Le ministre des transports terrestres et du désenclavement Oumar Youm prévient est apparu en premier sur Snap221.info.