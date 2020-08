Selon L’Observateur, le promoteur de lutte Pape Thialiss Faye a été arrêté et déféré au parquet pour coups et blessures volontaires.

Mais, le président de Lewtoo Production a échappé de peu à la prison, puisqu’il a bénéficié d’une liberté provisoire. D’après le journal, il a été interpellé pour avoir frappé la mère de son enfant nommée A. S. au point de lui arracher une dent.

D’ailleurs, son ex s’est retrouvée avec une incapacité temporaire de travail de 11 jours. Pape Thialiss Faye sera jugé demain vendredi au tribunal des flagrants délits de Dakar. Lâchée par Thialiss, la mère de ce dernier était venue en aide à A. S. et lui aurait pris en location un appartement à la Cité Keur Gorgui.

Il faut rappeler que Pape Thialis a récemment ficelé les combats Boy Niang 2 vs Tapha Tine et Sa Thiès vs Garga Mbossé. Sa structure est venu décocher des combats au moment opportun car la lutte traverse des moments difficiles.

