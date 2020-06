C’est avec la dernière énergie que je dénonce et condamne ces violences injustifiables exercées par la police à la cité Gadaye, sur des femmes faibles, fragiles et surtout ne détenant par devers elles aucune arme donc loin de pouvoir constituer une menace devant nécessitée une telle répression si aveugle et aussi musclée.

La police n’a pas a déshonoré ainsi la femme noire mère de l’humanité.