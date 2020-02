PUBLICITÉ

Depuis son départ d’Instagram il y a une semaine, Booba a élu domicile sur Twitter pour le plus grand bonheur de sa communauté, avec qui il interagit régulièrement dans une conversation de groupe.

Entre temps, le rappeur de Boulogne a déjà commencé à plancher sur une solution de remplacement, après la perte de son principal média fort de plus de 4,6 millions d’abonnés ! On apprenait ainsi récemment la possible sortie d’un réseau social entièrement dédié à son actualité qui pourrait lui permettre de ne pas censurer ses publications à l’avenir et de ne pas dépendre de plateformes indépendantes. Autre solution, un extrait de mail publié sur Twitter laisse entendre un possible transfert vers Snapchat, un réseau viral qui présente l’avantage d’utiliser le format story que Booba affectionne.

PUBLICITÉ

Donc je viens à peine de signer à L’Inter Blue Bird et on veut déjà me racheter chez Snap Chat United!!! Vous pensez quoi de ce transfert? pic.twitter.com/74lhk8b7n7 — Booba (@booba) February 4, 2020

avec BooskaP