Visite à Touba : ce que Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont dit au khalife

Une délégation du Congrès de la renaissance démocratique, conduite par ses responsables, Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye, a été reçue par le Khalife général des Mourides, hier à Touba.

Au cours de leur audience, les leaders de L’Act et de Tekki ont naturellement entretenu le marabout de la gestion des ressources naturelles du pays. Selon Vox Populi, citant une source proche de la délégation, Abdoul Mbaye et sa bande ont surtout expliqué au khalife « les illégalités liées à l’attribution de permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures aux sociétés de Franck Timis, employeur de Aliou Sall », frère du président de la République ».

Ils ont également insisté sur « la possibilité et la nécessité de réparer les torts subis par le peuple sénégalais dans cette affaire ».

L’ancien Premier ministre et sa délégation ont aussi dit au saint homme que l’exploitation de ces ressources « doit démarrer sur des bases saines et assainies, afin de mettre le pays à l’abri de la malédiction qui frappe les pays dont les ressources naturelles sont détournées par les dirigeants ».