L’ambassadrice Eynat Schlein, directrice adjointe du ministère des affaires étrangères d’Israel était en terre sénégalaise pour une visite dans le cadre d’une mission générale en Afrique de l’Ouest. Cheffe de la division Afrique, en poste depuis 3 mois, son Excellence était surtout venue pour revaloriser le partenariat entre son pays Israël et le Sénégal. L’ambassadrice a rencontré durant son séjour à Dakar le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott entre autres personnalités de l’État. Les entrevues ont porté essentiellement sur le renforcement du partenariat entre les 2 nations en terme de développement, d’innovation, de santé, d’éducation entre autres domaines. La question de la sécurité également était au cœur des préoccupations. L’ambassadrice qui est une spécialiste des relations entre Israël et le monde arabe, a rassuré sur des projets visant à une meilleure coopération pour accentuer la lutte contre l’insécurité. Mais pour Eynat Schlein, cela ne pourrait se faire sans l’implication des femmes dans le processus de paix. L’ambassadrice s’est entretenue avec Dakaractu où elle est revenue sur tous ces aspects…





