Viviane Metsu sur le complexe sportif Bruno Metsu : «J’espère recevoir en regroupement l’équipe nationale» Au moment où l’on dénonce le manque d’infrastructures sportives au Sénégal, Viviane Metsu a construit un complexe sportif et un hôtel dénommé «La Tanière Villa Metsu», rendant ainsi hommage à son défunt mari Bruno, décédé à l’âge de 59 ans. Dans cet entretien, elle revient sur la construction de cet édifice et de ses objectifs.

Entretien

Viviane, comment est né le complexe Bruno Metsu ?

De quoi s’agit-il ? C’est un projet que j’avais avec mon défunt mari. Bruno le voulait pour sa reconversion après sa carrière d’entraîneur. Nous avons rêvé et imaginé ensemble d’un lieu de regroupement et d’un complexe sportif pour recevoir des équipes et entraîner des jeunes. Donc, après son décès, cela me tenait à cœur de réaliser ce rêve. Hervé Renard (Ndlr : son actuel compagnon) et moi avons beaucoup œuvré pour que ce projet voie le jour. Grâce à l’intervention d’Hervé auprès de la Fédération marocaine de Football, une pelouse synthétique a été offerte. Nous remercions vivement la Fédération marocaine pour ce beau geste. Cela va permettre aux jeunes de s’y entraîner, aux équipes d’y faire des regroupements mais aussi d’attirer des touristes. La construction du complexe est presque terminée. La construction du terrain de football est terminée, il reste la finition de la tribune et des vestiaires, l’aménagement des alentours avec des terrains multisports. Ça avance doucement mais sûrement… Quand les travaux seront complètement achevés, il y aura l’inauguration avec un match de gala avec les anciens. Nous espérons ainsi accueillir les équipes sportives pour leur regroupement car, à côté du complexe sportif, nous avons l’hébergement à «La Tanière Villa Metsu» et l’Annexe où nous disposons de chambres supplémentaires.

On imagine que ce sera un symbole fort pour vous de voir l’équipe nationale du Sénégal y effectuer un regroupement…

Tout à fait. J’espère de tout cœur que l’équipe nationale fera un jour son regroupement ici. Ce serait une fierté pour moi si cela se produisait. Il y a la partie hébergement et restauration, une salle de réunion et d’autres installations. L’avantage aussi, c’est la proximité, ils n’auront pas besoin de prendre le bus pour se déplacer. Le seul inconvénient était la piste qui mène jusqu’ici, impraticable au début. On est à 2,5 km de la route de Saly. Pour accéder à notre site, il a fallu étaler de la latérite sur toute la piste, le goudron étant trop coûteux. J’ai d’ailleurs rencontré des responsables du gouvernement pour leur expliquer le problème mais cela n’a pas encore abouti. Nous espérons que l’État nous aidera dans ce sens afin de permettre aux gens d’accéder convenablement au site. Les enfants et moi ressentons beaucoup de fierté. Surtout Noah, qui me dit souvent que son papa doit être fier de ce qu’on fait pour ne jamais l’oublier. Quant à moi, tant que ce ne sera pas terminé, je ne serai pas tranquille.

Peut-on avoir une idée du budget ?

Le Maroc nous a beaucoup aidés. Hervé et moi y avons aussi contribué. Nous espérons que l’État du Sénégal nous aidera pour l’aménagement de la route. Je ne demande pas d’argent, juste une contribution pour l’infrastructure. On est en état de chantier et tout l’ouvrage rentre aussi dans le cadre du développement du football sénégalais. Aussi, grâce à Hervé, le LOSC (Lille) était là, avec son directeur sportif Luis Campos et Christian Lariepe. Ils ont choisi «La Tanière» pour faire un stage de détection de 4 jours avec 30 jeunes joueurs de 16 à 17 ans venus de 14 pays africains. Ils ont été les premiers à venir ici en regroupement. Luis Campos a beaucoup apprécié la proximité entre le terrain d’entraînement et l’hébergement.

Par Anta Faye DIOP (Stades

footsenegal.com