«L’analyse par région a montré que les quatre régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir :

– La région de Dakar est en tête avec 8085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74,2% – la région de Thiès vient en deuxième position avec 1123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3% ; – La région de Diourbel est en troisième position avec 688 de personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3% ;

– La région de Ziguinchor est en quantième position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6%. Si on fait le cumul de ces chiffres, nous avons, rien que pour ces quatre régions un nombre total de 10175 personnes infectées sur 10887, soit 93,4%. Il est important de préciser que près de 55% des malades ont moins de 40 ans.

Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie du coronavirus sur l’ensemble du territoire national de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels du Ministère de la Santé et de l’Action social du 5 août 2020, sur les 213, on a noté que : – deux (2) sont de la tranche d’âge de 5 à 19 ans ; – huit (8) sont de la tranche d’âge de 20 à 39 ans ; – quarante-cinq (45) sont de la tranche d’âges de 40 à 59 ans ; – cent cinquante-huit (158) sont de la tranche d’âge des plus des 60 ans.

En résumé, seuls 10 (4,7%) malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6000 malades sont décédés et 203 (95%) sur 4614 malades sur la cible des plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant de 158 décès (74%) au 5 août 2020. La signification est simple, les jeunes constituent des vecteurs de transmissions du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent ».

