Aussi bizarre que cela puisse paraître, surtout si vous l’entendez pour la première fois, les parfums ne sont pas bons pour vous car ils sont composés de substances cancérigènes qui les rendent dangereux pour la santé.

Que ce soit un parfum ou une eau de Cologne, la vérité est que nous en avons tous été victimes. Comment ? Vous souvenez-vous d’avoir eu mal à la tête ou d’avoir éternué, à cause du parfum de quelqu’un d’autre ? Oui, le parfum était si fort que vous n’aviez pas pu vous empêcher d’éternuer.

Eh bien, c’est arrivé parce que vous avez inhalez des toxines potentielles et des substances nocives qui provoquent une réaction dans votre corps.

Selon les recherches, il y a plus de substances chimiques dans les parfums et les eaux de Cologne que dans la fumée de cigarette. En fait, chaque bouffée de fumée de cigarette contient 250 substances chimiques, alors que le parfum et l’eau de Cologne peuvent contenir jusqu’à 3 000 substances chimiques différentes qui constituent une odeur caractéristique.

Il est cependant important de préciser ici qu’environ 95 % des produits chimiques utilisés dans les parfums sont des composés synthétiques à base de pétrole.

Et il est normal que ces produits chimiques provoquent des réactions allergiques comme des éternuements, des larmoiements, des sifflements et des maux de tête. De plus, les parfums peuvent exacerber l’asthme, les maladies environnementales (IE) et les migraines.

Selon les conclusions d’une enquête sur les parfums, les fragrances et les eaux de Cologne menée par le groupe de travail sur l’environnement (EWG) :

16 % des produits examinés contiennent des ingrédients susceptibles de provoquer le cancer

5 % peuvent contenir des impuretés nocives liées au cancer ou à d’autres problèmes de santé

18 % contenaient des activateurs de pénétration qui augmentent l’exposition aux cancérigènes et autres ingrédients préoccupants

98 % des produits contiennent des ingrédients dont la sécurité n’a pas été testée

76 % contiennent des ingrédients qui sont des allergènes

13 % des produits posaient d’autres problèmes de santé potentiels.

Comment sentir bon sans parfum ?

Publicité 2

1. Achetez une huile essentielle (votre parfum préféré au magasin d’aliments naturels) et diluez-la avec une huile de support, comme l’huile d’amande.

2. Frottez votre corps avec de l’huile de noix de coco après votre douche. Elle vous donnera une odeur agréable.

3. Convainquez-vous d’y aller sans parfum et laissez votre odeur naturelle (c’est-à-dire les phéromones) attirer les autres vers vous, car les phéromones ont en fait un but biologique : attirer le sexe opposé.

Crédit photo : healthline

Cet article Voici la raison pour laquelle mettre du parfum est dangereux pour votre santé est apparu en premier sur Sunubuzz.