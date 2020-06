Voila 3 mois que le Sénégal mène le combat contre la pandémie de COVID-19 depuis l’apparition du premier cas confirmé le 02 mars. Avec en premier rempart le Ministère de la santé et de l’action sociale dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr. Aujourd’hui lors du point du jour, il a fait le bilan du premier trimestre de lutte contre la pandémie.

Voici le texte lu par le Ministre :

Après la présentation de la situation sanitaire, mes collègues en charge de l’Intérieur, Mr Aly Ngouille NDIAYE, de la culture et de la communication Mr Abdoulaye Diop, et des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mr Oumar YOUM, se succèderont pour vous entretenir des nouvelles dispositions prises.

02 Mars 2020 – 02 Juin 2020 : voilà trois mois que le Sénégal met en œuvre son plan de riposte contre le Covid- 19, suivant les orientations de Monsieur le Président de la République. Cette riposte, je le rappelle, menée par l’ensemble des secteurs concernés, nous a permis de contrôler l’épidémie au Sénégal.

La mise en œuvre de la stratégie de riposte, fait apparaitre les éléments suivants :

✓ 49.090 tests ont été réalisés par l’institut Pasteur de Dakar et l’IRESSEF, ✓ 4.021 cas ont été déclarés positifs, ✓ le taux de positivité est de 7,36% ✓ 2.162 patients ont été déclarés guéris ✓ le taux de guérison est de 53,77 % ✓ 45 patients sont décédés ✓ Taux de létalité est de 1,12 % a été noté ✓ 27sites de traitement ont été mis en place,



Nous pouvons noter une élévation rapide de la courbe des cas confirmés, entre la semaine du 20 Avril et celle du 11 Mai 2020. En effet, sur cette période, le nombre de cas confirmés est passée de 304 cas à 771 cas par semaine.

Actuellement, nous constatons avec espoir une tendance baissière de la courbe des cas confirmés. Cependant, cette situation ne doit pas constituer un motif de relâchement, mais plutôt nous engager dans une adaptation de nos stratégies de riposte, en particulier dans la région de Dakar.

En effet, je rappelle que 75% des cas confirmés sont dans la région de Dakar, avec notamment le département de Dakar qui concentre 56% de tous les cas confirmés au Sénégal.

Devant cette situation, la mise en œuvre de la nouvelle stratégie commande de notre part :

– une plus grande rigueur dans le respect des mesures barrières, en particulier l’obligation du port de masque, le lavage régulier des mains ainsi que le respect de la distanciation sociale;

– un ciblage des groupes à risque pour la prise en charge, notamment les personnes âgées, et celles atteintes de maladies chroniques;

D’autres mesures vous seront présentées en marge du point de presse mensuel d’évaluation technique de la riposte au Covid-19, que je tiendrais avec mes collaborateurs, le Samedi 06 Mai 2020.

Mesdames, Messieurs ;

Le tableau décrit plus haut est confirmé par la situation de ce jour que je m’en vais donc vous communiquer.

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés, pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.

