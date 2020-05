L’Antarctique est le seul continent épargné par le Covid-19

L’Antarctique est épargnée par la pandémie du covid-19 grâce à des mesures de contrôle strictes, avec l’interdiction des voyages touristiques et de tout contact entre les bases internationales, et la mise en place de mesures sanitaires drastiques. La vie en Antarctique requiert habituellement une grande coordination et coopération entre les équipes des quelque 40 bases permanentes et missions scientifiques installées sur la péninsule et les îles alentours. Avant la pandémie, toutes ces bases étaient en interaction permanente, notamment pour charger et décharger les provisions, mais aussi pour des compétitions sportives, des fêtes d’anniversaires. La peur de la contagion au covid-19 a mis fin à tout contact physique, permettant de limiter les risques. Dans sa lutte contre le virus, l’Antarctique a aussi un peu de chance : la crise sanitaire a débuté alors que s’achevait la saison touristique, qui attire chaque année environ 50 000 visiteurs.