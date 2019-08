Cela fait quelques heures que son nom est sur toutes les lèvres : Easy Montana. Sorti récemment dans les rues d’Abidjan, le rappeur pourrait facilement passer pour DJ Arafat, le roi du coupé-décalé. Une ressemblance qui n’est pas uniquement physique et fait chauffer la toile.

Alors que ses fans déploraient de ne plus pouvoir le voir autrement qu’en vidéo, le sosie de DJ Arafat a fait une apparition très remarquée en Côte d’Ivoire. C’est dans la capitale du pays que celui-ci a affolé les foules en dévoilant un physique en tout point semblable à celui du Daishi. En effet, Easy Montana porte le même style de coiffure que la star décédée et a le même visage que lui. Sa démarche, sa barbe et ses traits peuvent également s’avérer trompeurs. Mais les points communs entre lui et Ange Didier Houon ne s’arrêtent pas là.

Rappeur ivoirien depuis quelque temps, Easy Montana s’illustre par son assurance et sa vanité. Des traits de caractère que l’on a souvent observés chez DJ Arafat. La doublure se dit d’ailleurs « meilleur rappeur de Côte d’Ivoire » et ne manque pas de préciser que pour lui, « le niveau du rap dans le pays est très faible ». Ces propos, le Commandant Zabra aurait pu les tenir, et avec raison, en ce qui concerne le coupé-décalé. Pour les fans de ce dernier, c’est donc une joie de voir quelqu’un qui fait penser à lui.

Sur Internet et à Abidjan, le rappeur connait un énorme succès et s’est donc lancé dans ce que l’on pourrait appeler une tournée. Il pourrait s’agir là d’un vibrant homme à l’artiste que pleure le monde. Certains sont mécontents, d’autres, heureux, et d’autres encore, amusés. Seul le temps pourra dire lequel de ses sentiments l’emportera. Rappelons que DJ Arafat est mort lundi dernier à la suite d’un accident de moto. Ses obsèques pourraient avoir lieu à la fin de ce mois d’août.