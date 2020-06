Après Aly Ngouille Ndiaye, qui a annoncé en premier la levée des restrictions concernant le transport, le ministre des Transports terrestres, Oumar Youm, s’est penché sur les conditions pour cette reprise particulière, notamment des transports inter-urbains.

Ainsi, Oumar Youm annonce d’abord que les gares routières sont considérées comme les principaux points de départ pour les transports inter-urbains. Ensuite, il y aura certains lieux connus sous le nom de ‘Horaire’, qui seront habilités à être des points de départ.

Ensuite, il faudra respecter le mesures barrière que sont le port de masque et la distanciation sociale. Il y aura d’ailleurs une équipe sanitaire dans chaque gare routière et point de départ des « horaires ». Ainsi, tous les voyageurs se verront prendre leur température. De plus, l’entrée ou la sortie d’un lieux par un voyageur est assujetties à la déclaration d’un manifeste des passagers. Pour finir, il y aura une heure d’ouverture et de fermeture des gares et horaires et il sera procédé leur désinfection régulièrement.

