Les faits se sont passés à 14h17mn. Deux militaires sont décédés dans l’accident et deux autres ont été grièvement blessés.

Les corps des victimes et les blessés ont été évacués à Ziguinchor. Les familles des victimes ont été informées et bénéficieront du soutien nécessaire, précise la DIRPA.



Le sergent Nianthio Mané originaire de la ville de Marssassoum(Sedhiou). Il est décrit comme un soldat rigoureux. Paix à son âme.



Le soldat El Hadji Saloum Dabo, était dans le véhicule de l’armée qui a sauté sur une mine entre les village de Diagno et Bissine.