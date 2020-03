Le Directeur général de la police nationale a sorti un circulaire titré : Plan de mobilisation nationale de lutte contre le Covid19 ».

Dans le document qu’on vous propose en attaché, il demande aux différents commissaires de consigner tout le personnel de la Direction nationale de la police sous leurs ordre à partir du lundi 23 mars à minuit. Cela dans le le but de se préparer aux éventuelles décisions de confinement de localités.

Ainsi, les dépôts des cartes d’identité nationale et services non essentiels sont suspendus jusqu’à nouvel ordre… entre autres mesures prises. « L’ordre de bataille de la police nationale vous sera communiqué au plus tard le lundi 23 mars à partir de 15 heures », lit-on dans le document administratif.