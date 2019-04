Voici les sociétés et agences qui vont changer de DG

Dans un article paru hier, l’on avait donné le nom des sociétés qui étaient sur la table du président Macky Sall. Aujourd’hui, après des recoupements et des recherches poussées, nous sommes en mesure de vous donner les noms des sociétés et agences qui vont changer de patron.

Selon les sources de xibaaru, cette liste n’est que la partie visible des changements. Mais le Président Macky Sall va entreprendre des changements profonds qui touchent plusieurs directions qui ne sont pas sur la liste ci-dessous. Et cette liste n’est que la partie visible de l’immense changement que va opérer Macky Sall. Les DG des sociétés et agences ci-dessous doivent commencer à faire leurs cartons.

1.La Poste

2. La RTS

3.Dakar Dem Dikk

4. Direction de l’automatisation du fichier (Daf)

5. Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac)

6.Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud)

7. Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP)

8. Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS)

9. Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)

10Agence nationale de la météorologie du Sénégal (ANACIM)

11. Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE)

12. Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes(ARTP)

13. Institut Islamique de Dakar

14. Festival National des Arts et Cultures (FESNAC)

15. Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)

16. Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS)

17. Agence nationale pour les Energies renouvelables

18. Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA)

19. Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT)

20. Agence de la gestion du patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE)

21. Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat