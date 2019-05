Vol au marché Thiaroye : les deux femmes dans la vidéo sont dans de sales draps

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat de police de Thiaroye ont mis fin aux agissements récurrents du duo de femmes pickpockets. Awa K, mariée et sa compère Codou Mb, divorcée, faisaient semblant de faire le marché et profitaient de l’inattention des braves dames pour dérober leurs pochettes. Elles ont fait beaucoup de victimes.

Arrestation des deux femmes pickpockets ou voleuses de pochettes en série au marché légumes de Thiaroye gare. Awa K. et son amie Codou Mb. ont été coincées, lundi dernier, dans les dédales du marché alors qu’elles avaient chipé en douce la pochette d’une dame. Mais, pour réussir leur coup, indiquent nos sources, elles s’entourent de toutes sortes de garanties, notamment la mise et le maquillage, prennent un sac de marché en fibre polystyrène et se fondent dans la masse. Elles guettent souvent les heures de grande affluence, se faufilent entre les gens et passent à l’action.

Les voleuses feignent de faire le marché, dérobent en douce les pochettes des dames et se refilent le butin

Dès qu’elles localisent une proie, soufflent nos informateurs, elles la suivent à la trace, feignent de marchander et déroulent leur plan. L’une d’elles repère la pochette de la cible, s’en empare avec finesse et la refile à l’autre. Qui saisit au rebond le butin, le fourre dans leur sac et fait semblant de chercher du regard quelque chose à acheter sur les étals des commerçantes. Quand la victime s’en rend compte et se retourne brusquement pour vérifier, soufflent nos sources, elle tombe sur les deux femmes pickpockets, qui détournent le regard ou se mettent à apprécier la nature de la qualité des produits de vente. Et ceci, comme si de rien n’était. Elles ont agi de la sorte dans les ruelles du marché de légumes de Thiaroye durant des jours contre de braves dames, dont la plupart ont fait des déclarations de vol dans les mêmes circonstances et de plaintes contre X au commissariat de police de l’arrondissement.

3 pochettes pour femme, dix téléphones portables de propriétaires différentes et 75.000 F trouvés sur les pickpockets

Face aux nombreux griefs des victimes, le commissaire de police Khadidiatou Sall instruit ses éléments de la brigade de recherches, installe un dispositif aux quatre coins du marché de légumes et lâche un de ses hommes en civil, qui infiltre souvent les foules pendant les heures de grande affluence, opère en sous-marin et manœuvre du regard parfois dans un endroit discret. Une stratégie payante. En effet, lundi dernier, les deux femmes pickpockets reprennent leurs activités délictuelles, complotent et chipent la pochette d’une dame venue faire le marché pour le repas de «ndogu». Un agent de police en civil observe à distance la scène, se rapproche et interpelle les voleuses. Celles-ci se rebiffent, vocifèrent à tout rompre et se défoulent, sans le savoir, sur le flic. Qui exhibe sa carte professionnelle, bénéficie de l’assistance des éléments du poste de police au marché et conduit manu militari les femmes malfaiteurs au commissariat.

Le mari d’Awa K, recherché pour vol de 1 million, la divorcée Codou Mb, interpellée dans le passé à Yeumbeul pour les mêmes faits

Les enquêteurs fouillent le sac des mises en cause et découvrent leur butin composé de trois pochettes pour dame, dix téléphones portables (10), la somme de 75.000 F et des cartes nationales d’identité et d’électeur de personnes différentes…Awa K. et sa complice Codou Mb. ont reconnu les faits incriminés et soutiennent avoir tout le temps opéré de la même manière, en duo, dans les allées du marché de légumes. Le mari d’Awa est activement recherché par la police pour vol de plus d’un million. Il a pris la fuite et est allé se terrer au Maroc. Codou, divorcée, a été une fois interpellée puis déférée au parquet pour les mêmes motifs par la police de Yeumbeul. Elles ont été présentées, avant-hier, devant le parquetier de Pikine pour association de malfaiteurs et vol en réunion.

Vieux Père NDIAYE

