Elle s’appelle Mbossé Diop. Elle a 24 ans. Elle est la maman du bébé volé au district sanitaire de Keur Massar. Pour la première fois depuis cette terrible épreuve, elle revient sur les circonstances du vol de son enfant baptisé samedi dernier et qui porte, désormais, le nom de Awa Diop.

« (…) Aux environs de 5h du matin, une femme habillée d’une blouse, la tête recouverte, est entrée et m’a demandé de lui remettre le bébé afin que son nombril soit bien soigné. Je n’ai pas hésité, j’étais fatiguée et pour moi c’était peut-être l’occasion de fermer un peu les yeux. (…) Certainement dans son sommeil, mon époux a senti que quelque chose d’anormal était en train de se passer. Il s’est subitement levé et m’a demandé où est le bébé. La dame était à la porte et avait tourné le dos. J’ai dit à mon époux qu’une sage-femme était venue récupérer le bébé pour des soins », raconte-t-elle dans L’Observateur.

Mbossé Diop d’ajouter : « Comme tout cela a paru louche à mon mari, il s’est levé et est allé dans le couloir. Il a vu que la dame n’avait pas pris le chemin qui mène à la salle des sages-femmes. Mon mari a décidé de suivre la dame qui l’a semée. Il est alors revenu sur ses pas pour alerter les sages-femmes qui lui ont avoué qu’elles n’ont envoyé personne pour récupérer le bébé ».

