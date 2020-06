Les géologues alertent. L’agression des mamelles ne présage rien de bon. Et il n’est pas exclu que le volcan, qui sommeille actuellement, se réveille. «C’est à nous d’expliquer les risques sur le plan géologique de l’exploitation de ce site. On peut avoir, un jour, le réveil de ce volcan et la disparition de tous les quartiers se trouvant dans les environs», a indiqué Ibra Seck, président de la société géologique du Sénégal. A micro de la Rfm, le spécialiste souligne que si le volcan se réveille, tous ces quartiers qui se trouvent dans les environs vont disparaitre.

De plus, le président de la Société géologique du Sénégal signale que l’agression des mamelles peut causer une instabilité de la colline: «Il y a des roches volcaniques. Et lors de la saison des pluies, ces roches tendres peuvent prendre de l’eau qui peut entrer dans les pores et créer des phénomènes de lessivage et de dissolution. Phénomènes qui peuvent entrainer un éboulement.», Il invitent les autorités à mettre, le plus rapidement possible, un terme à cette agression.

