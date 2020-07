Volvo Cars a annoncé le rappel de 2,2 millions de véhicules dans le monde, dont 170 000 voitures britanniques en raison d’un problème de sécurité «extrêmement rare».

Selon le rapport, le rappel est le plus grand jamais réalisé par la marque suédoise, et il s’applique aux voitures particulières construites entre 2006 et 2018.

Il existe huit modèles concernés, notamment les S60, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, V70, XC70 et S80 ainsi que son luxueux SUV XC60

Dans un communiqué publié mercredi, 1er juillet, il est indiqué que des enquêtes avaient identifié un problème concernant la fixation de la ceinture de sécurité avant, montée sur le côté extérieur du siège avant.

Des dommages au câble, qui est situé dans un manchon en caoutchouc à l’extérieur du siège, pourraient entraîner une «fonction de retenue de ceinture de sécurité réduite».

Volvo a déclaré que les cas de panne se manifestant sont «extrêmement rares» et que le rappel de sécurité a été émis à titre de «mesure de précaution».

Stefan Elfstrom, porte-parole de la marque automobile, mercredi matin à la radio publique suédoise a déclaré ceci : “nous avons vu que ce fil peut être soumis à l’usure dans des conditions spéciales”, réduisant la protection de la ceinture de sécurité », a-t-il déclaré, ajoutant “ceci est un problème très rare ».

Le fabricant a ajouté: “nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos clients, et nous sommes reconnaissants de leur coopération alors que nous envisageons de prendre cette mesure de précaution.”

Volvo Cars UK a indiqué que si vous possédez l’un des véhicules concernés, jusqu’à ce qu’il soit réparé, il recommande aux conducteurs et aux passagers de s’assurer que la fixation de la ceinture de sécurité est en position verticale, alignée avec le dossier, afin qu’elle ne soit pas penchée sur le coussin du siège.



“Cela réduira le risque d’endommagement de la fixation de la ceinture de sécurité”, a-t-il déclaré.

Racheté à l’Américain Ford en 2010 par le constructeur chinois Geely, Volvo Cars a redressé spectaculairement ses comptes et son image de marque. Il a misé en outre sur les voitures autonomes, où il est aujourd’hui l’un des plus avancés.

