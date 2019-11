Le vainqueur du Ballon d’or France-Football 2019 sera connu le 2 décembre prochain, Mais les acteurs du football ne se privent pas de donner leur avis. Avant Kylian Mbappé mardi et bien d’autres ces derniers jours, l’entraîneur des Reds, Jurgen Klopp, s’est lancé dans un pronostic en faveur du défenseur central Van Djik.

interrogé sur le Ballon d’or, l’entraîneur de Liverpool, qui a deux joueurs qui concourent comme favoris pour ce trophée, pense à Messi et à son défenseur Van Djik. Le technicien a complètement écarté dans son discours son attaquant et meilleur buteur de la saison dernière, Sadio Mané.

« Une sortie maladroite » selon l’ancien international sénégalais, Elhadji Diouf, Car pour lui, Sadio le mérite autant que Van Djik et l’entraîneur aujourdhui il se devait de les protéger les deux, de leur donner la chance de gagner. « Aujoudhui on sait tous que le point fort de Liverpool c’est son attaque. Si Liverpool a été champion, c’est parce que la défense a été forte mais aussi l’attaque a été incroyable avec Sadio, Salah et Firminho »; plaide Diouf, joint par nos confrères de Rfm.