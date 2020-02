Insulté par les supporters de Guimaraes, Moussa Marega a décidé de quitter le terrain, remplacé par son entraîneur. Il a cependant réagi après cet acte raciste dont il a été victime.

Marega ne décolère pas

A la 70e minute de jeu d’un match que son club, Porto, allait remporter sur le terrain du Vitoria Guimaraes, l’attaquant Moussa Marega, excédé par des cris racistes venus des tribunes, a décidé de quitter le terrain, malgré l’intervention de ses partenaires et de son entraîneur Sergio Conceiçao qui ont voulu l’en dissuader. Mais imperturbable, l’attaquant franco-malien n’a pas changé d’avis et il s’est dirigé vers la sortie, avec les pouces vers le bas en réaction aux sifflets venus des tribunes.

« Vous êtes une honte »

Après la rencontre, le principal intéressé s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer sa colère après les incidents.

«Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade faire des cris racistes… allez-vous faire foutre», a-t-il pu écrire sur son compte Instagram, avant de s’en prendre à l’arbitre de la rencontre. «Et je me remercie également l’arbitre de ne pas m’avoir défendu et de m’avoir mis un carton jaune car je défendais ma couleur de peau. J’espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de football! VOUS ETES UNE HONTE !!!»