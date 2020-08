VOYAGE A PARIS: Macky et Ouattara attendus à l’Elysée

Selon le Palais, le Président Macky Sall prendra part, « en qualité d'invité d'honneur » , à la rencontre des entrepreneurs de France qui sera organisée à Paris par le Mouvement des entreprises de France (Medef) les 26 et 27 août 2020. Au cours de son séjour, «le Président Sall aura aussi un entretien avec son homologue français, Sem Emmanuel Macron », renseigne la même source qui précise que Macky Sall sera de retour au Sénégal le 28 août 2020. On apprend qu' Alassane Ouattara est aussi attendu en France aujourd'hui après son investiture controversée. Le Président ivoirien sera reçu par Emmanuel Macron.

