L’enquête sur le rapt de la Dame Coumba Kane Sarr du 15 janvier dernier s’éclaire d’un jour nouveau, informe l’Observateur. En effet après les investigations rondement menées par les gendarmes de la redoutable Section de Recherche de la Gendarmerie de Colobane, rien de probant n’a été trouvé pour confirmer ce rapt. Les pandores très forts en matière d’investigations ont procédé à des réquisitions, des bornages et de l’exploitation des téléphones portable de la victime mais ils n’ont rien obtenu qui puisse faire valoir la thèse d’un rapt. Aucun indice concordant ne peut créditer la thèse d’un vrai rapt. Ce 15 janvier ,le premier bornage des gendarmes avait localisé la Dame Coumba Kane Sarr à Keur Mbaye Fall à 12h53 mn, ensuite le second bornage l’a localisé à la Cité Lobat Fall à 13 h 46,et le troisième bornage à Touba à 18 h 32.De guerre lasse et sans rien trouver de probant sur cette affaire, les redoutables gendarmes de la Section de Recherche de Colobane ont décidé après bouclage du dossier de le transmettre au parquet de Pikine.

Assane SEYE-Senegal7