Bouba Ndour est revenu sur la réconciliation publique entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Le chroniqueur de l’émission Jakaarlo, ne croit pas à ce rapprochement et l’aurait considéré comme une mise en scène, pour baliser le terrain à Karim Wade. « Ce rapprochement ne sert absolument à rien », a-t-il lâché.

Wade et Macky: la réconciliation…

L’inauguration de la Grande mosquée de Massalikul Jinaan avait destiné la rencontre des deux anciens compagnons de guerre à savoir Abdoulaye Wade et Macky Sall. Très en froid, depuis des années pour des divergences politiques, les deux hommes avaient l’occasion de baisser les armes sous l’égide du 8ème Khalife des Mourides, Serigne Mountakha. Occasion saisie par les deux libéraux. En effet, la sensation de cette journée, est à leur oeuvre. L’ex chef de l’Etat et son successeur se sont réconciliés. Des images fortes entre les deux hommes ont suscité de l’émotion chez les internautes qui ont magnifié l’acte.

Bouba n’y croit pas…

« Ce rapprochement ne sert absolument à rien. Je ne peux pas croire que les deux hommes étaient aussi distants. J’en suis convaincu que ce n’est pas la première fois après leur discorde, qu’ils se sont entretenus. Les deux hommes ont bien discuté durant la dernière Présidentielle », a-t-il fait savoir.

Il poursuit : « Il faut que ça s’arrête, Abdoulaye Wade a déjà fait son temps. Il n’a plus de carrière politique. Il ne peut pas porter le combat de Karim Wade. Ce dernier, doit venir assumer ses responsabilités et porter le combat du Pds, s’il le souhaite ».