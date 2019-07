Wahbi Khazri, Tunisie : « Le Sénégal, un gros morceau »

La Tunisie est aux anges après sa victoire sur les Malgaches. Une fête de courte durée, pour Wahbi Khazri, les Aigles de Carthage devant affronter les Lions de la Téranga, ce dimanche, pour une place en finale.

La Tunisie est en demi-finale de la Can 2019. Une performance à mettre au compte des joueurs et du staff technique qui se sont surpassés jeudi, face à Madagascar (3-0). L’homme du match, Wahbi Khazri, a bien savouré cette victoire, mais le plus dur, dit-il, reste à faire ce dimanche, contre les Lions de la Téranga du Sénégal.

Savourer et se reposer…

« On a réussi à mettre en place ce qu’on n’avait pas pu faire lors du premier tour. On a fait un match solide. Il nous a manqué de la précision dans la dernière passe au cours de la première période. On l’a eue en seconde. On a fait un match sérieux. Maintenant, on va bien savourer et se reposer, car le Sénégal (dimanche, à 16heures Gmt), c’est un gros morceau », rapporte radiomedtunisie.com visité vendredi par Senego.

Programme des demies

Ce jeudi, l’Algérie s’est qualifiée pour les demi-finales, en disposant de la Côte d’Ivoire aux tirs au but (1-1, 4-3 aux tab). Le dernier quart de finale voit la Tunisie juguler les ambitions de Madagascar en s’imposant logiquement sur le score de 3-0. Les demi-finales sont prévues, ce dimanche 14 juillet.

Programme : Sénégal vs Tunisie (16h) et Nigeria vs Algérie (19h)