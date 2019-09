Le lieutenant de police Ismaïla Goudiaby, chef de service du poste de police de Wakhinane Nimzath, sis à Guédiawaye, a failli perdre un de ses éléments de la brigade de recherches (Br) du nom de Samba Ndiaye, par le fait du charretier Pape Nder S. L’agent de police a été violemment pris à partie avec une pelle par le cocher, qui refusait catégoriquement d’obéir aux policiers patrouilleurs.

Encore un policier violemment attaqué et sauvagement blessé à l’arme blanche. Après l’agression à la machette contre le lieutenant de police Oumar Ba Diédhiou devant son domicile, sis à Tivaouane Peulh, dimanche 16 septembre, vers 6h du matin, par le conducteur de taxi-clando Saër Mbengue, présenté comme un déficient mental, c’est au tour du flic de la brigade de recherches (Br) du poste de police de Wakhinane Nimzath Samba Ndiaye de faire l’objet d’attaque.

Les policiers de la brigade de recherches intiment l’ordre au charretier de cesser l’altération du sol

Les faits ont eu lieu vendredi 20 septembre dernier, aux environs de 18h. Les flics en civil, après quelques instants de patrouille, font une descente sur la bande des filaos réputée criminogène, située sur le long de la Voie de dégagement nord (Vdn2). Ils tombent sur un charretier nommé Pape Nder S. et le somment de cesser immédiatement l’altération du sol. Le cocher refuse d’obtempérer et continue de s’activer. Les policiers patrouilleurs reviennent à la charge et menacent. Nder-charretier campe sur sa position de refus catégorique et nargue les limiers. Ces derniers échangent des propos violents avec le cocher et tentent de l’embarquer.

Nder ouvre la tempe droite du flic avec une pelle et lui fend l’arcade sourcilière d’un coup de poing

Mais celui-ci joue les durs à cuire. Il refuse énergiquement de se laisser embarquer. Il se défait un tant soit peu de l’étau des flics, s’empare de sa pelle de travail et menace de provoquer une effusion de sang. Les policiers redoutent le pire et changent de stratégie pour tenter de le neutraliser. Mais le furieux charretier hurle de rage et attaque l’agent de police Samba Ndiaye. Il lui assène un coup de pelle à la tempe droite et lui donne un violent coup de poing à l’arcade sourcilière droite. Le policier se retrouve avec de graves blessures ouvertes mais en bon jambar, refuse de lâcher prise et tente de neutraliser l’assaillant. Ses collègues lui prêtent main forte, neutralisent le cocher et le conduisent au poste de police.

L’agent de police «récolte» une Itt de 15 jours, le charretier-agresseur déféré au parquet ce lundi

Blessé à l’arme blanche, l’agent a été envoyé à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye pour des soins médicaux. Il est ressorti le même jour du centre hospitalier, où le médecin traitant Dr Mathias Diouf lui a délivré un certificat médical de 15 jours d’incapacité temporaire de travail. Le charretier Pape Nder S. a été auditionné sur procès-verbal et placé en garde à vue. Il devrait être présenté aujourd’hui lundi 23 septembre 2019 devant le procureur de la République de Pikine/Guédiawaye.

Vieux Père NDIAYE

jotaay.net