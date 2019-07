Wally Seck annonce une plainte contre Imam Kanté

L’affaire du T-shirt polémique de Wally Ballago Seck se déplace sur le terrain judiciaire. Le fils de Thione Seck a annoncé des poursuites judiciaires contre l’imam Kanté pour diffamation. Ce dernier l’accuse d’être à la solde de la communauté Lgbt et « un levier des lobbies de l’argent et de la déviance ». Le quotidien Les Échos, qui donne l’information, renseigne que Wally va servir, via son avocat, une citation directe à l’imam de la mosquée de Point E qui aura l’occasion de confirmer ou infirmer ses propos.

